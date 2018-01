Symbolbild. Etwa 800 aktive Bremer Inserate gibt es aktuell auf der Online-Plattform Airbnb. (123rf)

Der Türcode will nicht. Einmal, zweimal versucht es das russische Ehepaar. Auch beim dritten Mal – wieder nicht, die Tür des weißen Altbremer Hauses bleibt zu. Doch innen naht Hilfe. Es ist Mittwoch, kurz nach 18 Uhr. Andreas Eilers hat gerade Feierabend gemacht, den Banker-Anzug trägt er noch, da beginnt schon sein zweiter Job.

„Willkommen in Bremen, gut hergefunden, wie war die Anreise?“ Ein paar lockere Sätze zur Begrüßung, eine kurze Einweisung in die Wohnung – „irgendwelche Fragen? Sprecht mich jederzeit an“. Andreas Eilers führt solche Gespräche öfter. Ist er Hotelier? Nein, das er würde nicht sagen. Gastgeber passe schon eher.

Touristen aus der ganzen Welt

Seit etwa einem Jahr vermietet Eilers, 33, sein Haus im Bremer Steintor über Airbnb. Nicht das gesamte Haus, gut die Hälfte, etwa 90 Quadratmeter. Zwei Wohnungen, eine im Dachgeschoss, eine im ersten Obergeschoss des Hauses, bietet er auf der Online-Plattform an, dauerhaft, jeden Tag im Jahr. Eilers wohnt unten, im Souterrain und Hochparterre des Hauses. An etwa der Hälfte der Tage im Jahr hat er Besuch. Dann übernachten Touristen aus der ganzen Welt bei ihm, aus Japan, China, Australien. Unter der Woche kämen weniger Gäste, sagt Eilers: „Am Wochenende bin ich immer ausgebucht.“

Das russische Ehepaar ist begeistert, man fühle sich wohl. Unterm Dach mutet Bremen ein bisschen skandinavisch an. Dielenboden, helle Holztöne, graumeliertes Sofa, dazu passende Stühle, weißer Tisch und Schrank, überhaupt: viel weiß, wenig Schnickschnack. Der skandinavische Stil funktioniert auf Airbnb, das hat Andreas Eilers mal gelesen. Schlicht und gemütlich wollte er die Wohnung im Dachgeschoss deshalb einrichten. „Das kommt sehr gut an bei den Gästen.“ Und das muss es, Eilers ist darauf angewiesen.

Er sei einfach ein gastfreundlicher Typ, sagt Eilers. Einer, der Spaß daran habe, ganz unterschiedliche Menschen bei sich zu begrüßen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Airbnb ist für ihn ein Geschäftsmodell. Wer bei ihm für ein paar Tage einziehen möchte, zahlt für eine Wohnung etwa zwischen 58 Euro und 68 Euro pro Nacht. Mit dem Geld begleicht Eilers die Raten seines Kredits, den er für den Kauf des Hauses vor zweieinhalb Jahren aufgenommen hat. Ist das verwerflich?

Ja, sagen sie etwa bei der Bremer SPD. Das private Profitstreben auf den digitalen Herbergsbörsen verknappe den Wohnraum und treibe die Mieten in die Höhe. Die Partei arbeitet deshalb an einem Entwurf für ein Zweckentfremdungsgesetz. Bis Ende Januar soll das Papier fertig sein, mit dem die SPD verhindern will, dass aus regulären Wohnungen dauerhaft Ferienappartements werden.

Was das für Andreas Eilers bedeutet, ist unklar. Ob er bald zum unerwünschten Gastgeber wird, dürfte davon abhängen, welches der anderswo geltenden Gesetze sich die SPD für ihren Entwurf zum Vorbild nimmt. Orientiert sie sich etwa am Hamburger Beispiel, könnte es in Bremen bald nur dann noch erlaubt sein, seine Wohnung an Touristen weiterzuvermieten, wenn man die Unterkunft mehr als die Hälfte des Jahres für sich allein nutzt. Oder wenn man sie ganzjährig bewohnt und nur weniger als die Hälfte der Fläche vermietet. Noch feile man an rechtlichen Details, sagt Matthias Koch, Sprecher der Bremer SPD. Wann genau die Grenze zum gewerblichen Angebot überschritten sei, könne er noch nicht sagen.

Bremen ist nicht Barcelona

Grundsätzlich gilt: Bremen ist nicht Barcelona und auch nicht Berlin. Dort wird seit Jahren die Zukunft ganzer Stadtteile anhand der Touristenströme diskutiert. In Bremen ist das anders. Aber auch hier finden immer mehr Besucher ihre Bleibe auf Zeit über Airbnb. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Gastankünfte, also der zustande gekommenen Buchungen, in Bremen um 70 Prozent im Vergleich zu 2016 gestiegen, sagt Julian Trautwein, Kommunikationschef von Airbnb Deutschland.

Etwa 800 aktive Bremer Inserate gebe es aktuell auf der Plattform. Wie viele Übernachtungen in Bremen im vergangenen Jahr über die Plattform vermittelt wurden, will Airbnb auf Anfrage nicht verraten. Zu erfahren ist: 30.000 Gastankünfte habe es in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt in Bremen gegeben. „Im Durchschnitt betrug die Größe der Reisegruppe 2,3 Personen“, sagt Trautwein. In Bremen geblieben seien die Gäste im Schnitt 3,5 Tage. Überprüfen lassen sich Airbnbs Angaben nicht.

Peter Siemering steht im Austausch mit dem Konzern. Der Geschäftsführer der Bremer Touristik-Zentrale schätzt die Zahl der hotelähnlichen Airbnb-Übernachtungen in Bremen für das zurückliegende Jahr auf etwa 50.000. Er glaubt, dass sich auf der Plattform etwa 350 bis 400 Bremer Angebote finden, bei denen die Grenze zum gewerblichen Angebot überschritten sei. Bei denen aus Privatwohnungen dauerhaft kommerzielle Ferienunterkünfte würden, die dem Wohnungsmarkt fehlten.

„Hätten wir eine wirklich angespannte Wohnraumsituation in Bremen, würde ich die Wohnung nicht mehr über Airbnb vermieten, sondern langfristig möbliert“, sagt Andreas Eilers. Die ganze Aufregung um die Plattform hält er im Bremer Fall für überzogen. Das Bild vom Airbnb-Gastgeber sei verzerrt und die Vermieter seien keine Immobilienspekulanten.

„Man kommt gut über die Runden, reich wird man damit aber nicht.“

„Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man mit Airbnb grundsätzlich mehr Geld verdient.“ Eine langfristige Vermietung würde ihm mehr Sicherheit und höhere Einnahmen garantieren. Für Airbnb gelte, zumindest in seinem Fall: „Man kommt gut über die Runden, reich wird man damit aber nicht.“ Trotzdem hat sich Eilers für das Modell entschieden. Trotzdem empfehle er es auch anderen, etwa Bekannten oder Kunden in der Bank. Warum?

Klar, wegen der Menschen, die man als Gastgeber so kennenlerne. Wegen des Lobs der Gäste, das er für sein Haus einfahre; den Zuspruch genieße er jetzt, nach zwei langen Jahren, in denen er das Haus saniert habe. Wegen der Flexibilität. Wenn sich seine Lebenssituation verändere und er wollte, könnte er jederzeit die beiden Wohnungen über ihm beziehen. Und auch wegen des Gefühls des Teilens. Er teile sich mit fremden Menschen ein Auto, wieso sollte er nicht auch sein Haus mit Fremden teilen?

Von seinem Gründungsmythos zerrt das Silicon-Valley-Unternehmen Airbnb noch immer. Drei Jungmanager hatten 2007 in San Francisco ein paar Luftmatratzen (Englisch: airbed) aufgepustet und Frühstück gemacht, um Konferenzbesuchern eine provisorische Bleibe zu bieten. Daraus entwickelte sich eine Geschäftsidee.

Heute finden sich mehr als drei Millionen Unterkünfte weltweit auf der Plattform, Airbnb selbst gehört keine davon. Locker, unkompliziert, sozial – so präsentiert sich der Sharing-Economy-Konzern nach wie vor. Doch Airbnb wandelt sich. Immer mehr Firmen hängen sich an das Geschäft mit der digitalen Wohnungsbörse. Inzwischen gibt es Unternehmen, bei denen Menschen, die ihre Unterkunft auf der Plattform anbieten wollen, ein Rundum-Sorglos-Paket buchen können. Die Firmen erstellen Profile, kommunizieren mit den Gästen, übergeben Schlüssel, reinigen die Wohnung. Elf Jahre später ist Airbnb mehr als ein kalifornisches Kumpelding. Das Geschäft hat sich professionalisiert, auf allen Ebenen.

Andreas Eilers wäscht die Handtücher und Bettbezüge seiner Gäste noch selbst. Die beiden Wohnungen zu putzen, schafft er neben seinem eigentlichen Job nicht. Dafür hat er eine Reinigungskraft angestellt. Eilers gefällt, dass private Anbieter immer professionellere Apartments anbieten. „Das kann nur guttun.“ Als Gast würde er schließlich auch in einer sauberen, vernünftig geführten Wohnung schlafen wollen.

„Illegale Zustände“ und „Wettbewerbsverzerrung“

Thomas Schlüter bewertet das ein bisschen anders. Der Geschäftsführer des Bremer Ablegers des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga spricht von „illegalen Zuständen“ und „Wettbewerbsverzerrung“. Ihn ärgert es, dass Privatleute dank Airbnb zu heimlichen Hoteliers würden, ohne Auflagen zu Brandschutz und Fluchtwegen etwa, während die wirklichen Hoteliers einen großen Aufwand betreiben müssten, um allen Vorgaben gerecht zu werden. „Der Verbraucherschutz wird mit Füßen getreten“, sagt Schlüter.

Im Viertel stört sie etwas anderes. Das Klackern der Rollkoffer sei zum Grundrauschen ihrer Wochenenden geworden, sagt eine Frau, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie möchte keinen Streit in der Straße. Seit ihr Nachbar sein Haus dauerhaft über Airbnb vermiete, herrsche „ein ständiges Kommen und Gehen“.

Die neue Anonymität nerve sie. „Das Gefühl der nachbarschaftlichen Verbundenheit gibt es nicht mehr, seit Airbnb in die Straße gezogen ist.“ Die Frau steht der Initiative „Leben im Viertel“ nahe. Die Initiative sorgt sich, dass „aus dem Wohnviertel ein reiner Touristenbezirk wird“. Airbnb ist für sie ein Puzzleteil einer größeren Entwicklung. Ihre Gleichung geht ungefähr so: Mehr Wohnungen, die allein als Ferienwohnung genutzt werden, bedeuteten mehr Touristen, die wiederum für mehr Kneipen und mehr Kioske sorgten. „Wir müssen aufpassen, dass das hier nicht kippt, ansonsten dienen wir Einwohner bald nur noch als nettes Ambiente für die Partytouristen im Viertel.“

Wenn Andreas Eilers einen Typ Gast nicht will, dann den Feiertouristen. Er wohnt ja schließlich selbst mit im Haus. Auf seinem Airbnb-Profil hat er eine Regel aufgestellt: keine Party. „Wenn ich einen langfristigen Mieter in der Wohnung habe, kann ich schlecht sagen, dass er keine Party machen soll.“ Bei Airbnb dagegen funktioniere das. Bislang keine Probleme, sagt Eilers, alles ruhig.