Herr Lohscheller, wie gut ist Ihr Französisch inzwischen?

Noch ganz schwach. Und ich habe derzeit leider auch keine Zeit, die Sprache zu lernen.

Aber Sie haben inzwischen viele französische Kollegen in der Geschäftsführung von Opel. Wie können Sie sich gegenseitig verstehen?

Na ja, die Hälfte unserer Geschäftsführung ist deutsch, unser erweitertes Management-Team komplett international. Und unsere Konzernsprache im PSA-Konzern ist Englisch, wie auch in der Vergangenheit. Es ist schön, so viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund um sich herum zu haben. Da hat uns General Motors über die Jahre geholfen, international zu denken.

Apropos General Motors. Vor einem Jahr haben die Amerikaner Opel und Vauxhall an die PSA-Gruppe abgegeben. Seither soll es gelungen sein, die fixen Kosten bei Opel um 28 Prozent zu verringern. Wie haben Sie dieses Kunststück hingekriegt?

Insgesamt haben drei Punkte zur deutlichen Ergebnisverbesserung beigetragen. Die Erlöse pro Fahrzeug haben sich verbessert. Das heißt, wir konnten Autos mit besseren Ausstattungen und zu höheren Preisen absetzen. Das ist ein guter Indikator für die Stärke der Marke. Wir haben Fortschritte bei den variablen Kosten, also beim Betrieb in den Werken und im Einkauf gemacht, aber auch bei den Fixkosten. Das geht über alle Bereiche des Unternehmens. Das fängt bei IT-Kosten an, geht über Verwaltungskosten sowie Vertriebs- und Entwicklungskosten. Und geht bis hin zu kleineren Posten wie Reisekosten, die gesenkt wurden, weil wir mehr über Videokonferenzen machen, seltener nach Amerika fliegen müssen.

Aber noch mal, was hat sich in den vergangenen zwölf Monaten verändert?

Ich bin seit sechs Jahren bei Opel. Ich glaube, ich kann sagen, dass wir heute eine andere Firma als vor zwölf Monaten sind. Ich glaube auch, wir haben Opel in dem einen Jahr stärker verändert als es in den fünf Jahren zuvor der Fall war.

Geht das denn so einfach?

Einfach ist das natürlich nicht, aber vieles ist jetzt leichter umzusetzen. Wir sind Teil eines europäischen Konzerns. Wir haben ein gemeinsames gutes Kundenverständnis für die europäischen Märkte. Wir können natürlich auch viel mehr Synergien in Europa erzielen, als das mit General Motors auf einer weltweiten Basis möglich war. Gleichzeitig konnten wir einiges von PSA lernen, mussten nicht alles komplett neu erfinden. Wir können auf Erfahrungen zurückgreifen, schließlich musste auch bei PSA vieles umstrukturiert werden. Wir haben ganz entschlossen auch die schwierigen Themen angepackt. Der Strategieplan Pace ist der erste seit 20 Jahren, der richtig funktioniert und wirtschaftlichen Erfolg bringt.

Welche Rolle spielen bei all dem die Kosten fürs Personal?

Die spielen natürlich auch eine Rolle. Wobei alle Maßnahmen auf einer freiwilligen Basis geschehen – etwa, wenn Beschäftigte jetzt in den Vorruhestand gehen.

Sind die Verwerfungen, die es dabei mit dem Betriebsrat gab, der zeitweise den Stellenabbau blockierte, jetzt ausgestanden? Wie geht es weiter?

Wir haben vereinbart, dass insgesamt 3700 Beschäftigte freiwillig das Unternehmen verlassen. Einige sind schon gegangen. Kolleginnen und Kollegen werden noch in der zweiten Jahreshälfte und auch noch 2019 gehen. Wir haben gemeinsam vernünftige Lösungen gefunden, und ich bin überzeugt, dass uns dies auch in der Zukunft gelingen wird.

Sind die deutschen Werke in Rüsselsheim, Kaiserslautern und vor allem in Eisenach gesichert? Eisenach stand auf der Kippe.

Es gibt das klare Bekenntnis, dass wir Pace ohne Werksschließungen umsetzen wollen. Und wir haben auch hier Wort gehalten. Wir investieren in alle unsere Werke. Wir haben ja schon ganz konkret gesagt, dass in Eisenach für die Fertigung des Grandland X investiert wird.

Wobei es nach einer Relativierung klang, als PSA-Chef Carlos Tavares bei der Präsentation der jüngsten Geschäftszahlen sagte, es werde weiter investiert, wenn die Werke wettbewerbsfähig blieben. Wie ist diese Aussage zu verstehen?

Wir müssen immer darauf achten, dass jeder Standort wettbewerbsfähig ist. Für Eisenach sind die Bedingungen beschlossen worden. Das Gleiche wird für Kaiserslautern und Rüsselsheim folgen.

Dazu müssen aber auch ausreichend Autos Kunden finden. Opel muss derzeit hohe Rabatte gewähren, um die Fahrzeuge verkaufen zu können. Sie arbeiten massiv mit sogenannten Eigenzulassungen, um Neuwagen als junge Gebrauchte mit deutlichen Abschlägen anbieten zu können. Und zwar im höheren Maß als die Konkurrenz. Wo klemmt’s?

Grundsätzlich gilt, Verbesserungsmöglichkeiten gibt es genügend. Und wir haben gerade erst angefangen. Das Pace-Programm läuft erst siebeneinhalb Monate. Vieles muss noch viel besser werden. Zum Thema Eigenzulassungen: Darin sind auch die Verkäufe an Mitarbeiter und Pensionäre berücksichtigt. Rechnet man die raus, landen wir in dieser Statistik im Mittelfeld. In Summe haben wir unsere Preispositionierung im Vergleich mit dem Wettbewerb deutlich verbessert.

Wo müssen sie denn dann noch besser werden?

Wir wissen natürlich, dass unsere Marktanteile zuletzt rückläufig waren. Und klar: Das müssen wir verbessern. Wir wollen und werden wieder wachsen. Dafür werden wir unter anderem eine Produktoffensive mit leichten Nutzfahrzeugen starten. Und im nächsten Jahr kommt ein neuer Corsa, von dem es in Zukunft auch eine rein elektrische Variante geben wird.

Aber macht es Ihnen da keine Sorgen, dass die Oldies unter Ihren Modellen, Astra, Corsa und Mokka, noch immer eine wichtigere Rolle im Modellmix als die neuen, mit PSA gemeinsam entwickelten Modelle Crossland und Grandland spielen?

Der Crossland X und der Grandland X gewinnen Marktanteile in ihren Segmenten. Crossland X und Mokka X sind zusammengenommen im Segment der kompakten SUV die Marktführer in Europa. Das ist ein schöner Erfolg für uns. Und die neuen Modelle auf PSA-Plattformen, wie der neue Combo und im kommenden Jahr der Corsa, werden wir weitere wichtige Impulse setzen.

Kann Opel in Europa wieder dahin kommen, wo das Unternehmen 2010 noch war, als der Marktanteil mit knapp elf Prozent fast doppelt so hoch lag wie gegenwärtig?

Der erste Punkt ist: Das Unternehmen verdient wieder Geld. Das hat Opel fast 20 Jahre nicht geschafft. Im Übrigen auch nicht, als der Marktanteil doppelt so hoch war. Wir verkaufen heute nur noch Fahrzeuge, mit denen wir ordentlich Geld verdienen.

Werden das künftig Autos sein, die in Frankreich bei PSA entwickelt wurden und die sich nur noch durch die äußere Hülle und dem Opel-Blitz auf der Kühlerhaube von Peugeots und Citroëns unterscheiden?

Alle Fahrzeuge der Marke Opel werden hier in Rüsselsheim entwickelt und auch designt. Das war in der Vergangenheit unter unserer früheren Mutter nicht bei allen Modellen so. Das heißt, Opel-Fahrzeuge werden deutscher als sie jemals waren. Fahrwerke, Sitze, Lichttechnik – all dies wird in Rüsselheim gemacht.

Aber Motor und Getriebe kommen von PSA?

Wir werden immer mehr Konzerntechnologien nutzen, aber wir werden hier in Rüsselsheim auch für die Entwicklung einer ganzen Motorenfamilie für den gesamten Konzern verantwortlich sein. Wir nutzen konzernweite Plattformen wie unsere wichtigsten Wettbewerber. Beim Grandland X und beim Crossland X klappt das bereits sehr, sehr gut. Produziert werden viele Motoren und Getriebe in Werken, die früher reine Opel-Komponentenwerke waren, etwa Tychy in Polen, Aspern in Österreich und Szentgotthard in Ungarn. Dort werden jetzt Konzernaggregate gefertigt. Das wird sich künftig noch viel mehr vermischen. Wir sind Teil eines größeren PSA-Konzerns und stellen zugleich sicher, dass sich jeder Opel so fährt und so aussieht, wie man das von einem Opel erwartet.

Gleichwohl steht Ihr Entwicklungszentrum mit 7000 Beschäftigten zur Disposition. Aufträge für GM laufen aus. Wie geht es da weiter?

Das Entwicklungszentrum wird auch in Zukunft das Herz des Unternehmens sein und eine ganz wichtige Rolle spielen – sowohl für Opel als auch für den gesamten Konzern. Wir haben eine Beschäftigungssicherung für alle Mitarbeiter in Deutschland bis 2023 vereinbart. Wir prüfen Alternativen, wie wir die auslaufenden Aufträge für Externe ausgleichen. Da sind wir in der Analysephase. Sobald sich Zukunftsfähiges ergibt, werden wir das mit den Arbeitnehmervertretern besprechen.

Opel braucht auf Dauer Auslandsmärkte. Zwei maßgebliche sind Großbritannien und die Türkei. Wie gehen Sie mit dem Brexit und den Turbulenzen bei der türkischen Lira um?

Es gibt Rahmenbedingungen, die nicht in unserer Kontrolle liegen. Wir wissen nicht, wie sich die türkische Notenbankpolitik entwickelt und was mit dem Brexit wird. Wir haben im britischen Luton investiert und werden dort nicht nur Autos von Vauxhall und Opel, sondern auch von Peugeot und Citroën produzieren. Und mit einer höheren Profitabilität unserer Fahrzeuge bleiben wir im grünen Bereich, auch wenn sich Währungen zu unseren Ungunsten verändern. Wir nähen nicht auf Kante.

Aber können Sie auch den übernächsten Schritt gehen mit der großen Zahl von Elektroautos mithalten, die zum Beispiel Volkswagen in vier, fünf Jahren anbieten will?

Absolut. Im Jahr 2020 wollen wir vier elektrifizierte Fahrzeuge anbieten. Dazu gehört der E-Corsa. Das ist ein Riesenpfund. Der Corsa ist ein Auto für die breite Masse. Der Grandland X wird als Plug-in-Hybrid kommen. Wir werden die leichten Nutzfahrzeuge elektrifizieren. 2024 gibt es dann für jedes Modell in unserem Portfolio eine elektrifizierte Variante. Welcher Hersteller kann das heute von sich behaupten?

Wenn das alles so prima läuft, dann können Sie doch auch die Gehaltserhöhungen, die die IG Metall für die Branche verhandelt hat, umsetzen.

Wir sind dabei, Opel auf gesunde Füße zu stellen. Einen guten Start haben wir hingelegt. Wir müssen jetzt wettbewerbsfähig bleiben, um auf diesem Weg weiter zu gehen.

Zur Person

Michael Lohscheller (Jahrgang 1968) kam im September 2012 zu Opel und war zunächst für die Finanzen zuständig. Seit Juni 2017 ist er der Vorstandschef des Rüsselsheimer Autobauers.