Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax am Morgen nahezu unverändert

Nach dem leichten Rückgang am Vortag bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in der Defensive. Der deutsche Leitindex Dax pendelte am Mittwochmorgen zwischen leichten Gewinnen und Verlusten um die Marke von 13.000 Punkten.