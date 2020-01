Börse in Frankfurt

Dax auf Erholungskurs

Der Dax hat am Freitag zu einer deutlichen Erholung angesetzt. Der deutsche Leitindex zog kurz nach Handelsstart um 1,02 Prozent auf 13.524,89 Punkte an, nachdem die Anleger am Vortag noch weiter in die Defensive gegangen waren.