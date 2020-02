Börse in Frankfurt

Dax auf neuem Rekordhoch

Der Dax hat am Freitag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg kurz nach dem Handelsstart auf ein Rekordhoch bei 13 766 Punkten und hielt sich zuletzt dann noch mit plus 0,04 Prozent auf 13 753,28 Punkte im Plus.