Börse in Frankfurt

Dax bleibt zum Wochenschluss etwas unter Druck

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig geblieben. Nachdem der Leitindex Dax bereits am Donnerstag seinen anfänglich großen Vorsprung komplett verspielt hatte und ins Minus gerutscht war, gab er am Freitag nun etwas weiter nach.