Dax & Co. wieder auf Rekordjagd

An den Aktienmärkten weltweit geht es unermüdlich aufwärts. Der nahezu unerschütterliche Glaube an eine wieder in Schwung kommende Weltwirtschaft gab am Montag den Börsen Auftrieb.