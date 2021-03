Börse in Frankfurt

Dax deutlich erholt - Anleihemarkt beruhigt

Eine Beruhigung an den Anleihemärkten hat den Dax am Montag wieder in die Gewinnspur gebracht. Mit plus 1,19 Prozent auf 13.950,62 Punkte begann der neue Monat März positiv.