Dax deutlich erholt - Nebenwerte im Blick

Eine Beruhigung an den Anleihemärkten hat den Dax am Montag zurück in die Gewinnspur gebracht. Mit plus 1,32 Prozent auf 13.968,11 Punkte begann der neue Monat März erfreulich.