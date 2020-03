Börse in Frankfurt

Dax dreht wieder ins Minus - Notpaket der EZB stützt kurz

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag wie so oft in den vergangenen Wochen in sich zusammengefallen.