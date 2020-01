Börse in Frankfurt

Dax erholt sich noch ein klein wenig

Der Dax hat am Mittwoch leicht im Plus geschlossen. Kursgewinne an der Wall Street sorgten letztlich für einen versöhnlichen Ausklang. Der deutsche Leitindex schloss 0,16 Prozent im Plus auf 13 345,00 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte mit 0,56 Prozent auf 28 513,50 Zähler noch etwas weiter vor.