Börse in Frankfurt

Dax eröffnet nahezu unverändert am Hexensabbat

Der Dax ist am Hexensabbat so gut wie unverändert in den Handel gestartet. Zuletzt notierte der Leitindex mit minus 0,07 Prozent auf 12.449,17 Punkten.