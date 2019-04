Börse in Frankfurt

Dax etwas erholt nach zwei schwachen Tagen

Die Kurse am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch etwas gestiegen. Der Dax legte am späten Vormittag um 0,38 Prozent auf 11.895,20 Punkte zu.