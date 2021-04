Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax etwas höher

Der Dax hat am Donnerstag in den ersten Handelsminuten etwas zugelegt. Mit plus 0,17 Prozent erreichte der Leitindex 15 235,10 Punkte.