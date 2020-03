Börse in Frankfurt

Dax fällt - Erholung nach Schwarzem Montag verpufft

Nach dem Schwarzen Montag an den globalen Finanzmärkten hat ein erwartetes US-Hilfspaket gegen die Folgen der Coronavirus-Krise lediglich die Anleger an der Wall Street und in Asien beeindruckt.