Konzern steigert Umsatz

Dax fällt wieder unter 12 900 Punkte

Der Dax hat am Dienstag die Marke von 13.000 Punkten zunächst aus den Augen verloren. Mit zuletzt minus 0,46 Prozent auf 12.888,18 Punkten rutschte der deutsche Leitindex auch wieder unter die am Vortag noch deutlich übersprungene Marke von 12.900 Punkten. Vor dem Feiertag am Donnerstag sind der Dienstag und Mittwoch noch einmal wichtige Tage in der Berichtssaison.