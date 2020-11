Börse in Frankfurt

Dax folgt der Rallye an der Wall Street und in Asien

Kursgewinne an den Börsen in den USA und Asien haben am Montagmorgen für einen freundlichen Wochenauftakt auch am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,72 Prozent auf 13.170 Punkte.