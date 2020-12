Börse in Frankfurt

Dax geht mit Gewinn in Weihnachtspause

Am letzten Handelstag vor Weihnachten haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune gezeigt. Der Dax setzte seine kräftige Vortageserholung fort und schloss am Mittwoch mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 13.587,23 Punkten.