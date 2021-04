Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax gibt etwas nach

Nach einem schleppenden Start hat der Dax am Dienstag mäßige Kursverluste verbucht. Er sank gegen Mittag um 0,38 Prozent auf 15 237,72 Punkte. Konjunkturabhängige Zykliker wie HeidelbergCement, Covestro und Volkswagen zogen den Leitindex nch unten mit Kurseinbußen von bis zu 1,8 Prozent. Seit Wochen schon bewegt sich der Dax in einer Spanne zwischen 15 000 und seinem in der Vorwoche erreichten Höchststand bei knapp über 15 500 Punkten.