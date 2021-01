Börse in Frankfurt

Dax gibt nach

Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Nach den starken Einbußen zum Wochenstart und den ebenso kräftigen Gewinnen am Dienstag ging es für den deutschen Leitindex nun um 0,48 Prozent auf 13.804,26 Punkte nach unten.