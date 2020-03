Börse in Frankfurt

Dax gibt nach - Erholungsversuch misslingt erneut

Das neuartige Coronavirus verunsichert die Anleger an den globalen Aktienmärkten weiterhin. Besonders deutliche Verluste wurden am Mittwoch an der Wall Street verzeichnet, aber auch in Asien überwogen die Minuszeichen.