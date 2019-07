Börse in Frankfurt

Dax gibt nach - Kursrutsch bei SAP

Enttäuschende Quartalszahlen von SAP haben am Donnerstag die Stimmung der Anleger in Deutschland getrübt. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex Dax um 0,87 Prozent auf 12.233,94 Punkte nach. So niedrig war der Stand zuletzt vor drei Wochen.