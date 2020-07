Börse in Frankfurt

Dax gibt weiter nach

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch in Deckung geblieben. Der Dax weitete seine Vortagesverluste etwas aus und fiel im frühen Handel um 0,57 Prozent auf 12.545,36 Punkte.