Börse in Frankfurt

Dax gibt zum Start leicht nach

Nach vier Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen fehlt es dem Dax am Dienstag an weiterem Auftrieb: Der deutsche Leitindex sankt in den ersten Handelsminuten um 0,14 Prozent auf 12.209,06 Punkte.