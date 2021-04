Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Mit einem Plus von 0,13 Prozent auf 15.234,36 Zähler beendete der deutsche Leitindex an diesem Dienstag den Handel. Die eingetrübten ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im April verschreckten die Anleger ebenso wenig wie die überraschend deutlich gestiegene Inflationsrate in den USA.

Einen kleinen Dämpfer hatte es dagegen zur Mittagszeit gegeben. Aus Furcht vor einem Impfrückschlag war der Dax kurz in die Verlustzone abgetaucht. Auslöser war ein Bericht der "New York Times" zum Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson gewesen.

Wie im Tagesverlauf dann vom Pharmakonzern selbst mitgeteilt wurde, verzögert sich wegen Berichten über Sinusvenenthrombosen der Marktstart in Europa. Es werde nun mit Experten und den Gesundheitsbehörden an der Untersuchung der Blutgerinnsel-Fälle gearbeitet, hieß es.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Dienstag um 0,60 Prozent auf 32.666,14 Punkte zu und auch europaweit zeigten sich die meisten Börsen im Plus.

