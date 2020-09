Börse in Frankfurt

Dax im Plus

Der Dax schwankt am Dienstag zum Start in den September um die Marke von 13.000 Punkten. Am Nachmittag stand der Leitindex mit plus 0,28 Prozent bei 12.981,89 Punkten wieder etwas darunter, nachdem er in der Spitze bis auf 13.127 Zähler gestiegen war.