Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax kletterte am frühen Nachmittag um gut ein halbes Prozent auf 15.282 Punkte. Die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) ließen die Kurse zunächst kalt. Wie allgemein erwartet, beließ die Notenbank den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,54 Prozent auf 32.723 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,74 Prozent und stieg wieder über die 4000er Marke. Unter Marktbeobachtern mehren sich Stimmen, die vor einer zu euphorischen Haltung warnen.

Zu den Gewinnern im Dax zählten die Aktien von SAP mit einem Plus von 1,2 Prozent. Sie erreichten den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Vor dem Beginn des Online-Klimagipfels unter Führung des US-Präsidenten Joe Biden standen zudem die Aktien der Energiebranche im Fokus. Papiere von RWE setzten sich mit einem Plus von 4,6 Prozent an die Spitze des Dax. Mit SMA Solar, Nordex, Verbio und Encavis waren weitere Titel aus dem Spektrum der erneuerbaren Energien gesucht mit Kursgewinnen von 4 bis 8 Prozent.

Am Devisenmarkt legte der Euro zu und notierte zuletzt auf 1,2052 US-Dollar. Von den Aussagen der EZB gingen bislang keine größeren Impulse für die Gemeinschaftswährung aus. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,2007 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,31 Prozent am Vortag auf minus 0,33 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 144,60 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,19 Prozent auf 170,68 Punkte nach.

