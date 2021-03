Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Angesichts des vermutlich andauernden Lockdowns in Deutschland ließen es die Anleger nach den jüngsten Rekorden am Morgen zwar erst etwas ruhiger angehen. Dank erneut sehr fester Autowerte schaffte es der Dax aber, den schwachen Start aufzuholen. Am späten Vormittag legte er um 0,20 Prozent auf 14 650,32 Punkte zu.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Börsenwerten schaffte es am Montag gegen Mittag auch knapp mit 0,02 Prozent ins Plus auf 31 627,32 Zähler. Beim Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 dagegen stand zuletzt noch ein hauchdünnes Minus auf der Kurstafel.

An der Frankfurter Börse traten an diesem Montag die von der Deutschen Börse beschlossenen Index-Änderungen in Kraft. Im Dax neu sind die Aktien des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy, die anfangs auch zu den Dax-Gewinnern zählten, zuletzt aber mit 0,2 Prozent ins Minus abtauchten. Absteigen musste dafür Beiersdorf, hier kam die jetzt im MDax enthaltene Aktie um 0,8 Prozent unter Druck.

In den Reihen hinter dem Leitindex wurden weitere Neubesetzungen wirksam. Dazu gehörte die Aufnahme der Beteiligungsgesellschaft Porsche in den MDax. Die Aktien stehen bei Anlegern aber stärker wegen der Kursausschläge bei der Kernbeteiligung Volkswagen im Fokus. Bei Porsche ging es im Schlepptau der beiden VW-Aktiengattungen um 5,7 Prozent hoch.

Die Vorzugsaktien der Wolfsburger wurden im Dax zur größten Stütze mit einem erneuten Kurssprung um 5,5 Prozent auf 233,70 Euro. Neuerdings sorgt die Strategie des Autobauers im Bereich der Elektromobilität bei den Anlegern für viel Fantasie auch bei US-Anlegern.

Angesichts der Bund-Länder-Runde unter Druck gerieten dagegen Reisewerte, wie Verluste von ungefähr 3,5 Prozent bei Lufthansa und Fraport zeigten.

