Bis zur Mittagszeit legte der Dax um 0,72 Prozent auf 10.836,82 Punkte zu. Für den MDax ging es am Freitag um 0,79 Prozent auf 23.929,41 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,50 Prozent.

Unternehmensseitig gab es einige erfreuliche Quartalsberichte. Im Dax etwa zogen die Aktien von Siemens mit plus 5,2 Prozent an die Index-Spitze. Starke Geschäfte in einigen Sparten des Industriekonzerns, ein besser als erwarteter Ausblick und eine angekündigte Ausgliederung von Unternehmensbereichen gaben Auftrieb.

Die Lufthansa-Papiere zählten mit minus 1,0 Prozent zu den schwächsten Werten. Der Zwischenstand zu den laufenden Rettungsverhandlungen mit der Bundesregierung kam nicht gut an.

In der zweiten Reihe öffneten zudem Bechtle und Rheinmetall ihre Bücher. Die Aktien des IT-Dienstleisters Bechtle sprangen daraufhin zuletzt um 5,4 Prozent hoch. Die Papiere des Rüstungsunternehmens und Autozulieferers Rheinmetall drehten dagegen im Handelsverlauf ins Minus und gaben um rund 1 Prozent nach. Der Fokus der Anleger verschob sich vom gut gelaufenen Rüstungsgeschäft hin zum schwachen Ausblick für die Autosparte. (dpa)