Der Dax ließ seine bisherige, nach Ostern erreichte Bestmarke hinter sich. Er gewann im frühen Handel 0,48 Prozent auf 15.328,64 Zähler.

Ein historisches Hoch erreichte auch der MDax. Zuletzt gewann der Index der mittelgroßen Werte 0,65 Prozent auf 33.221,79 Punkte. Der Nebenwerteindex SDax, dem am Vortag erstmals der Sprung über 16 000 Punkte gelungen war, setzte seine Rekordfahrt ebenfalls fort und rückte zuletzt um 0,69 Prozent auf 16.070,05 Punkte vor.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg mit plus 0,3 Prozent erstmals seit 2008 wieder über die Marke von 4000 Punkten. In New York war die Rekordrally der großen Indizes am Vortag schon weiter gegangen, der Dow Jones Industrial war erstmals über die Marke von 34.000 Punkten geklettert.

