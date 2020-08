Börse in Frankfurt

Dax knapp im Minus vor Notenbanker-Treffen

Vor dem internationalen Notenbankertreffen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zurückgehalten. Der Dax notierte am Nachmittag 0,22 Prozent tiefer bei 13.160,95 Punkten.