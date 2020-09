Börse in Frankfurt

Dax knüpft an starke Vorwoche an

Der Dax hat in der neuen Woche an seiner jüngste Stärke angeknüpft. Er testete abermals die Marke von 13.300 Punkten und gewann in den ersten Minuten nach dem Xetra-Start 0,75 Prozent auf 13.301,54 Punkte.