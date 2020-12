Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Gegen Mittag stieg der Dax um 0,79 Prozent auf 13.672,48 Punkte. Der MDax setzte sich am Morgen in der Spitze um fast 200 Zähler über den 30 000 Punkten ab, die er am Vortag erstmals überschritten hatte. Er stieg zuletzt noch um 0,28 Prozent auf 30.058,58 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am Donnerstag ein halbes Prozent auf 3560,72 Zähler. Auch in New York zeichnete sich beim Dow Jones Industrial vorbörslich ein Gewinn von knapp einem halben Prozent ab. Über 30 325 Punkten könnte der Leitindex der Wall Street seine Rekordrally fortsetzen.

Auf Unternehmensseite rückten die Aktien von Zalando am Donnerstag wieder positiv ins Blickfeld. Mit einem Anstieg um 3,3 Prozent erhielten sie frischen Rückenwind von einer Kaufempfehlung der UBS. Die Aktien schafften es auf ein Hoch seit mehr als fünf Wochen.

Ansonsten zeigten sich die Anleger vor Weihnachten bei Sportartikelkonzernen in Kauflaune. Adidas setzten sich im Dax mit einem Anstieg um mehr als drei Prozent an die Spitze und auch Puma zogen im MDax um etwa drei Prozent an. Bei Adidas war dies ein Hoch seit fünf Wochen, bei Puma reichte es sogar für einen Rekord.

Im MDax rückten die Aktien von Evotec um fast fünf Prozent vor infolge einer vermeldeten Meilensteinzahlung aus einer Kooperation mit dem Pharmakonzern Bristol Myers Squibb. Deutlich über der 27-Euro-Marke erreichten sie ein Kurshoch seit fast 20 Jahren.

Unter den Nebenwerten kam es bei den Aktien von SNP Schneider-Neureither & Partner sehr gut an, dass der IT- und Software-Anbieter seine polnische Tochter verkauft. Die Papiere kletterten als SDax-Favorit um 7,4 Prozent, während die in keinem bedeutenden Index gelisteten Aktien des Käufers All For One Group um 3,7 Prozent stiegen.

