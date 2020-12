Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax legt Endspurt hin und verringert Wochenminus

Der Dax hat nach einem insgesamt eher trägen Verlauf am Freitag zum Handelsschluss nochmals einen kleinen Spurt hingelegt. Am Ende stand ein Plus von 0,35 Prozent auf 13.298,96 Punkte zu Buche.