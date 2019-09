Börse in Frankfurt

Dax legt im Morgenhandel zu

Nach Kursgewinnen in den USA und an den meisten asiatischen Börsen zeigen sich auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter optimistisch. Versöhnlichere Töne aus China im Handelsstreit mit den USA beruhigten, sagten Händler.