Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Leicht sinkende Zahlen von Neuinfektionen und Todesfällen innerhalb der EU, vor allem in den stark betroffenen Ländern Italien und Spanien, aber auch in New York, wurden am Sonntag gemeldet.

Der Dax stieg im frühen Xetra-Handel um 4 Prozent auf 9910,26 Punkte und war damit nicht mehr weit entfernt von der 10.000er Marke.

Der MDax für mittelgroße Unternehmen rückte um 3,5 Prozent auf 21.062,04 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 erholte sich um gut drei Prozent. (dpa)