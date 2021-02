Börse in Frankfurt

Dax legt kräftig zu - FMC schockiert Anleger mit Gewinnziel

Auch am zweiten Tag im Monat Februar haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt kräftig zugelegt. Der Leitindex Dax stieg am Dienstagvormittag um 1,25 Prozent auf 13.792 Punkte und baute die Gewinne vom Wochenauftakt aus. Nur rund zweieinhalb Prozent fehlen dem Dax zu einem weiteren Rekordhoch.