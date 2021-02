Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Im frühen Handel notierte der Dax mit 0,19 Prozent im Plus bei 13.962 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex nur knapp den Sprung über 14.000 Punkte verfehlt.

Der Dax war in den vergangenen Wochen mehrfach über 14.000 Zähler gestiegen, hatte diese Hürde jedoch nicht nachhaltig hinter sich lassen können. Neue Impulse könnten vom Arbeitsmarktbericht in den USA für den Monat Januar ausgehen. Dieser wird am Freitag veröffentlicht und dürfte der konjunkturelle Höhepunkt der Woche werden.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Morgen um 0,17 Prozent zu auf 32.250 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte kaum Regung.

