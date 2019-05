Börse in Frankfurt

Dax legt nach Vortagesrutsch wieder etwas zu

Der Dax hat sich am Freitag etwas von seinem jüngsten Rückschlag erholt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 1,05 Prozent auf 12 100,14 Punkte. Der raue Wind zwischen den USA und China hatte die Anleger am Vortag noch in die Flucht getrieben.