Dax legt nochmals leicht zu

Der Aufwärtstrend des Dax hält an. Der deutsche Leitindex pendelte am Mittwoch um die Marke von 13.200 Punkten und gewann am Ende 0,40 Prozent auf 13.216,18 Punkte.