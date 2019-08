Börse in Frankfurt

Dax legt vor Notenbanker-Treffen zu

Vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole hat der Dax am Freitagmorgen zugelegt. Der deutsche Leitindex kletterte in den ersten Minuten um 0,55 Prozent auf 11.811,29 Punkte.