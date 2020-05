Börse in Frankfurt

Dax legt weiter zu

Der Dax hat am Nachmittag weiter zugelegt. Allerdings kam er mit plus 0,57 Prozent auf 11.724,49 Zähler nicht mehr ganz an sein am Vormittag erreichtes Tageshoch heran.