Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax legt wieder zu - Telekomwerte nach Auktionsende im Fokus

Die Anleger haben am Donnerstag den kleineren Rückschlag des Dax für Käufe genutzt. Der deutsche Leitindex lag am Nachmittag mit 0,41 Prozent im Plus bei 12.165,00 Punkten.