Der Dax stieg gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,25 Prozent auf 13.883,24 Punkte. Insgesamt blieben die Käufer wie schon am Vortag aktiv. Der MDax, der am Dienstag seinen 25. Geburtstag feierte, stieg um 0,36 Prozent auf 31.318,51 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,2 Prozent nach oben. Zuvor gab es in Asien meist deutliche Gewinne. Auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial steuerte nach dem Feiertag auf einen Start mit Kursgewinnen zu.

Die Anleger in Deutschland warten nun gespannt auf die Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Beschränkungen. Die Bürger müssen sich zumindest auf eine Fortsetzung des Lockdowns bis in den Februar einstellen. In den USA steht einen Tag vor dem Machtwechsel neben weiteren Quartalszahlen aus dem Bankensektor eine Rede der designierten US-Finanzministerin und ehemaligen US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Konjunktur- und Währungspolitik auf der Agenda.

Beim Blick auf die deutschen Einzelwerte rückten vor allem die Papiere von S&T mit einem Kurssprung um 6,3 Prozent ins Rampenlicht. Der IT-Dienstleister sieht sich für 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen über den erst im November erhöhten Zielen.

Bei CTS Eventim und Evotec wurden Analysten nach den zuletzt guten Kursentwicklungen vorsichtiger. Die Aktien büßten 6,3 beziehungsweise 2,9 Prozent ein. Für die Berenberg Bank ging die Kurserholung beim Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS wegen der Impfstoff-Hoffnung zu schnell. Beim Biotech-Unternehmen Evotec bezeichnete die Deutsche Bank die Markterwartungen als überhöht.

Eine Übernahme will der in Corona-Zeiten von Anlegern als Gewinner gefeierte Softwarekonzern Teamviewer realisieren. Der Anbieter von Fernwartungslösungen kauft in Xaleon ein Unternehmen, das auf Lösungen zur Kundeninteraktion spezialisiert ist. Die Teamviewer-Aktien legten in einem allgemein freundlichen Branchenumfeld für Software-Titel 1,6 Prozent zu.

