Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der Leitindex Dax schaffte wieder den Sprung über die Marke von 12.600 Punkten und legte am Vormittag um 0,61 Prozent auf 12.603,08 Zähler zu. Der MDax stieg um 0,55 Prozent auf 25.848,01 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,53 Prozent zu.

Am Markt kam die Nominierung Christine Lagardes als Präsidentin der Europäischen Zentralbank gut an. „Frau Lagarde hat die geldpolitische Lockerung im Allgemeinen und Anleihekäufe im Speziellen stets unterstützt“, sagte der Chefökonom für Europa vom Analysehaus Capital Economics Andrew Kenningham. Sie werde Deutschland zu einer lockereren Finanzpolitik drängen und wohl auch Frankreichs Präsident Macron in seinem Drängen für „mehr Europa“ unterstützen, um systemische Risiken in der Region zu reduzieren.

Die Aussicht auf eine noch lockerere Geldpolitik der EZB und der US-Notenbank Fed zur Unterstützung der Konjunktur hatte die Börsen in den vergangenen Wochen angetrieben. Hinzu kam der Burgfrieden im Handelsstreit zwischen den USA und China, der die Konjunktursorgen vieler Investoren zumindest ein wenig milderte. Experten mahnen hier aber zugleich, dass eine Lösung immer noch nicht gefunden ist.

Zudem geht der Zollstreit der USA mit der EU weiter. So sprach US-Präsident Donald Trump jüngst neue Zolldrohungen für EU-Waren aus, als Vergeltung für verbotene Flugzeugsubventionen. Daneben sind auch andere politische Konflikte wie der US-iranische Streit um das Atomabkommen oder die Ausschreitungen in Hongkong noch nicht aus der Welt.

Auf Unternehmensseite sorgte eine positive Analystenstudie zum Konsumgüterkonzern Henkel für Bewegung. Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs verweisen auf eine zuletzt unterdurchschnittliche Kursentwicklung und raten nun zum Kauf. Die Aktien hatten bereits am Dienstag im Laufe des Kapitalmarkttags der wichtigen Klebstoffsparte um rund 3,8 Prozent zugelegt. Am Mittwoch bauten sie ihre Gewinne aus und stiegen um 1,86 Prozent.

Eine Kaufempfehlung der Analysten von Kempen verhalf der Vonovia-Aktie zu einem Kurssprung. Mit einem Plus von zuletzt 2,88 Prozent waren die Papiere Dax-Favorit. Im MDax kletterten gleichsam die Immobilienwerte Deutsche Wohnen, TAG Immobilien und Leg Immobilien.

Auf dem zweiten Platz im Dax landete Bayer mit einem Zuwachs von 1,48 Prozent. Hier machte sich angesichts eines möglicherweise milderen Richter-Urteils im zweiten US-Glyphosat-Prozess Optimismus breit.

Schlusslicht im Dax waren die Aktien der Deutschen Bank mit einem Abschlag von 1,18 Prozent. Ein Analyst der Societe Generale reduzierte sein Kursziel deutlich und wiederholte seine Verkaufsempfehlung. Der Experte sieht vor allem steigende Risiken für die Kapitalausstattung und die Erträge von Deutschlands größtem Geldhaus. (dpa)