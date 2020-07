Börse in Frankfurt

Dax legt zu - US-Techwerte helfen

Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag den Kursrutsch vom Vortag zum Einstieg genutzt. Der Dax stieg zeitweise auf über 12 500 Punkte und gewann am Nachmittag noch 0,68 Prozent auf 12 463,77 Punkte.