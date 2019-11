Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der Dax entfernte sich etwas weiter von seinem Jahreshoch aus der Vorwoche, dämmte allerdings sein Minus aus dem frühen Handel gegen Mittag auf nur noch 0,17 Prozent auf 13.222,69 Punkte ein. Für den Monat November zeichnet sich damit ein Plus von 2,8 Prozent ab. Es wäre der dritte Gewinnmonat in Folge für den Dax.

An diesem Freitag fehlten wegen des „Thanksgiving“-Feiertages am Vortag zunächst die Impulse von der Wall Street. Auch zum Wochenabschluss findet nur ein verkürzter Handel in New York statt.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel notierte prozentual unverändert auf 27.505,05 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte zuletzt keine Veränderung zum Vortagesschluss.

Mit Geschäftszahlen und einer Anhebung der Jahresprognose rückte am deutschen Markt der Versorger Eon in den Blick. Die Integration von Innogy laufe nach Plan, hieß es. Für 2019 will der Dax-Konzern die Dividende erhöhen. Die Eon-Anteile gewannen an der Dax-Spitze 1,4 Prozent. Schlusslicht im Dax waren die Aktien von HeidelbergCement mit minus 1,4 Prozent.

Carl Zeiss Meditec verteuerten sich als bester MDax-Wert um 3,5 Prozent. Mainfirst hatte das Kursziel für den Medizintechniker deutlich erhöht. Im SDax ging der Höhenflug der Varta-Aktien weiter. Die Anteile des Batterieherstellers erreichten mit 115,60 Euro weiteres Rekordhoch und sind in diesem Jahr mit einem Gewinn von bislang gut 360 Prozent der unangefochtene Spitzenreiter in dem Nebenwerte-Index.

Für die Papiere des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus ging es nach Vorlage von Zahlen um mehr als 10 Prozent nach oben. Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs betonte die Aussicht auf ein weitgehend stabiles operatives Ergebnis im Gesamtjahr. (dpa)