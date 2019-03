Börse in Frankfurt

Dax macht wieder etwas Boden gut

Der Dax hat sich am Montag etwas von dem Rückschlag in der vergangenen Woche erholt. Positive Aussagen der USA und China zum Fortgang der Gespräche im Handelskonflikt stützten. Am Ende rückte der deutsche Leitindex um 0,75 Prozent auf 11.543,48 Punkte vor.