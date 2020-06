Börse in Frankfurt

Dax marschiert Richtung 13.000 Punkte

Der Dax hat am Montag seine anfänglichen Verluste abgeschüttelt und sich in Richtung der 13.000-Punkte-Marke aufgemacht. Wie so oft in jüngster Vergangenheit nutzten die Anleger kleine Rücksetzer zum Einstieg.