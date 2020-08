Börse in Frankfurt

Dax mit holprigem Wochenausklang

Nach dem Rückschlag vom Vortag sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag in der Defensive geblieben. Händler nannten den starken Eurokurs als Belastungsfaktor.